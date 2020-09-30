Son dakika: Ankaraspor transfer tahtasını açmayı başardı!
TFF 1. Lig takımlarından Ankaraspor geride kalan 3 haftada topladığı 3 puanla 14. sırada bulunuyor. Başkent ekibi uzun süredir açamadığı transfer tahtasını Josue ödenen para ile birlikte açmayı başardı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da transfer yasağı kalktı.
Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, kulübün transfer yasağının kalktığını duyurdu.
Oyuncularına olan borçları nedeniyle geçen sezonun başından itibaren transfer yasağı bulunan Ankaraspor, bu sezonun ilk üç haftasında da genç futbolcularla mücadele edip, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet almıştı.
Rabbime sonsuz şükürler olsun inşallah meşakkatli olan işin sonu hayır olur niyetimiz halis akibetimiz hayır olur inşallah.Transfer yasağımız kalkmıştır @ankaraspor2020— Mehmet Emin Katipoğlu (@mekatipoglu) September 30, 2020
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