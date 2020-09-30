30 Eylül 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Son dakika: Ankaraspor transfer tahtasını açmayı başardı!

Ankaraspor transfer tahtasını açmayı başardı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 30.09.2020

1. Lig takımlarından geride kalan 3 haftada topladığı 3 puanla 14. sırada bulunuyor. Başkent ekibi uzun süredir açamadığı tahtasını Josue ödenen para ile birlikte açmayı başardı.

1. Lig ekiplerinden 'da yasağı kalktı.

Ankaraspor Başkanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, kulübün transfer yasağının kalktığını duyurdu.

Oyuncularına olan borçları nedeniyle geçen sezonun başından itibaren transfer yasağı bulunan Ankaraspor, bu sezonun ilk üç haftasında da genç futbolcularla mücadele edip, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet almıştı.

Ankaraspor 1-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

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