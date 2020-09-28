Son dakika | TFF 1. Lig: Boluspor 1-2 Altınordu | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Altınordu, deplasmanda Boluspor'u Oğulcan Üngün ve Burak İnce'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor ile Altınordu, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, rakibini 9. dakikada Oğulcan Ülgün ve 87. dakikada Burak İnce'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı. Bolu temsilcisinin 14. dakikada Tugay Kacar ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Altınordu bu sonuçla puanını 6'ya çıkararak 5. sıraya yükseldi. Bu sezonki üçüncü maçından da galibiyet çıkaramayan Boluspor ise 1 puanla 16. sırada kaldı.

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