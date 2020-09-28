28 Eylül 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Son dakika | TFF 1. Lig: Boluspor 1-2 Altınordu | MAÇ SONUCU

Altınordu son dakikalarda güldü
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 Giriş Tarihi: 28.09.2020

1. Lig'in 3. haftasında Altınordu, deplasmanda 'u Oğulcan Üngün ve 'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

1. Lig'in 3. haftasında ile Altınordu, Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. ekibi, rakibini 9. dakikada Oğulcan Ülgün ve 87. dakikada 'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı. Bolu temsilcisinin 14. dakikada Tugay Kacar ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Altınordu bu sonuçla puanını 6'ya çıkararak 5. sıraya yükseldi. Bu sezonki üçüncü maçından da galibiyet çıkaramayan Boluspor ise 1 puanla 16. sırada kaldı.

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