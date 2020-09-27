Altay 6-0 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Altay ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip sayısız pozisyonlara girdiği mücadelede rakibini 6-0 mağlup etti.

TFF 1'inci Lig'in 3'üncü hafta mücadelesinde Altay evinde Eskişehirspor'u 6-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Portekizli yıldız Marco Paixao attığı 4 golle galibiyette başrolü oynarken, Altay'ın diğer gollerini Erhan Çelenk ve Leandro Kappel kaydetti. İzmir temsilcisinde Ziya'nın bir şutu ise direkten döndü. Bu sonuçla ilk galibiyetini alan Altay puanını 4'e çıkarırken, Eskişehirspor 1 puanda kaldı.



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