27 Eylül 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Altay 6-0 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU

Altay şov yaptı! Paixao...
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip sayısız pozisyonlara girdiği mücadelede rakibini 6-0 mağlup etti.

TFF 1'inci Lig'in 3'üncü hafta mücadelesinde evinde 'u 6-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Portekizli yıldız Marco Paixao attığı 4 golle galibiyette başrolü oynarken, Altay'ın diğer gollerini Erhan Çelenk ve Leandro Kappel kaydetti. İzmir temsilcisinde Ziya'nın bir şutu ise direkten döndü. Bu sonuçla ilk galibiyetini alan Altay puanını 4'e çıkarırken, Eskişehirspor 1 puanda kaldı.

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