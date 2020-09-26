Akhisarspor 2–0 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig’in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Akhisarspor ile Balıkesirspor zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan 2 haftada 3 puanla tanışamayan ev sahibi ekip rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puan hasretine son verdi.

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Akhisarspor ile Balıkesirspor karşılaştı. Her iki takımında sayısız pozisyona girdiği mücadelede kazan ev sahibi Akhisarspor oldu. Ege ekibinin gollerini 57. dakikada Hadzic ve 83. dakikada Onurcan Güler kaydetti. Bu sonucun ardından Akhisarspor ilk 3 puanını elde etmiş oldu.



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