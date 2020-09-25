Altay'dan çifte transfer! Regattin ve Yekta Kurtuluş...
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Regattin ve bir dönem Galatasaray forması giyen Yekta Kurtuluş'u kadrosuna kattığını açıkladı. İzmir ekibi, iki oyuncuyla da 1'er yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig'de ilk iki haftada 1 puan toplayarak beklentileri karşılamayan Altay'da transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bu çalışmalar kapsamında orta saha mevkiinde forma giyen Regattin ve Yekta Kurtuluş'u kadrosuna kattı. Altay, iki futbolcuyu da İzmir'e getirerek Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun da bulunduğu imza töreninde futbolcular kendilerini 1 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu Adrien Regattin, daha önce Türkiye'de Osmanlıspor ve Akhisarspor formaları giymişti. Fas asıllı Fransız oyuncu geçtiğimiz sezonu ise ABD MLS takımlarından Cincinati'de geçirmişti. 34 yaşındaki Yekta Kurtuluş ise geçtiğimiz sezonda Antalyaspor forması giymiş ve takımıyla çıktığı 11 resmi maçta 2 gol, 2 asist yapma başarısı göstermişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama