25 Eylül 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Altay'dan çifte transfer! Regattin ve Yekta Kurtuluş...

Altay'dan çifte transfer!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Regattin ve bir dönem forması giyen 'u kadrosuna kattığını açıkladı. İzmir ekibi, iki oyuncuyla da 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig'de ilk iki haftada 1 puan toplayarak beklentileri karşılamayan Altay'da çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bu çalışmalar kapsamında orta saha mevkiinde forma giyen Regattin ve 'u kadrosuna kattı. Altay, iki futbolcuyu da İzmir'e getirerek Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun da bulunduğu imza töreninde futbolcular kendilerini 1 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu Adrien Regattin, daha önce Türkiye'de Osmanlıspor ve Akhisarspor formaları giymişti. Fas asıllı Fransız oyuncu geçtiğimiz sezonu ise ABD MLS takımlarından Cincinati'de geçirmişti. 34 yaşındaki Yekta Kurtuluş ise geçtiğimiz sezonda Antalyaspor forması giymiş ve takımıyla çıktığı 11 resmi maçta 2 gol, 2 asist yapma başarısı göstermişti.

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