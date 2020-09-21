22 Eylül 2020, Salı

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Samsunspor 3-0 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

Samsun 3 puanı 3 golle aldı
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 Giriş Tarihi: 21.09.2020

1. Lig'in 2. haftasında , sahasında 'u , (p) ve Enes İlkin'in golleriyle 3-1 mağlup ederek bu sezonki aldı.

1. Lig'de 2. hafta maçında , 'u 3-0 yenerek ligdeki aldı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada 'ın ortasında 'nin kafa şutu üstten auta çıktı.
43. dakikada ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Burak Çalık'ın şutunu son anda kaleci Göktuğ kornere çeldi.
45+ 1. dakikada Plumain'in ceza sahası dışından çektiği şut, az farkla üstten auta çıktı.
53. dakikada Ümraniyesporlu Ercan'ın ceza sahası dışına kadar gelerek vurduğu şut, az farkla dışarı çıktı.
54. dakikada sol kanattan Kerem'in ortasında topla buluşan Tomane düzgün bir dokunuşla takımını öne geçirdi. 1-0
74. dakikada Ahmethan'ın pasında topa sert vuran Oğuz'un şutunu kaleci Göktuğ zorlukla çeldi.
80. dakikada Ahmethan'ın kaleci Göktuğ tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı, filelere yolladı. 2-0
90+2. dakikada Mayi'nin şutunu kaleci Nurullah 2 hamlede kontrol etti.
90+5. dakikada Erhan'ın ortasında Enes'in rövaşatası ağlara gitti. 3-0

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