TFF 1. Lig: Samsunspor 3-0 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 2. hafta maçında Samsunspor, Ümraniyespor'u 3-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.



Maçtan dakikalar

11. dakikada Burak Çalık'ın ortasında Tomane'nin kafa şutu üstten auta çıktı.

43. dakikada ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Burak Çalık'ın şutunu son anda kaleci Göktuğ kornere çeldi.

45+ 1. dakikada Plumain'in ceza sahası dışından çektiği şut, az farkla üstten auta çıktı.

53. dakikada Ümraniyesporlu Ercan'ın ceza sahası dışına kadar gelerek vurduğu şut, az farkla dışarı çıktı.

54. dakikada sol kanattan Kerem'in ortasında topla buluşan Tomane düzgün bir dokunuşla takımını öne geçirdi. 1-0

74. dakikada Ahmethan'ın pasında topa sert vuran Oğuz'un şutunu kaleci Göktuğ zorlukla çeldi.

80. dakikada Ahmethan'ın kaleci Göktuğ tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı, Gökhan Alsan filelere yolladı. 2-0

90+2. dakikada Mayi'nin şutunu kaleci Nurullah 2 hamlede kontrol etti.

90+5. dakikada Erhan'ın ortasında Enes'in rövaşatası ağlara gitti. 3-0

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