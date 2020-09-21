21 Eylül 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Adana Demirspor Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı!

TFF 1. Lig ekibi Chedjou ile anlaştı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 Giriş Tarihi: 21.09.2020

1. Lig ekiplerinden , bir dönem ve forması giyen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren 1. Lig ekiplerinden , bir dönem ve Medipol formaları da giyen Kamerunlu stoper 'yu kadrosuna kattı.

35 yaşındaki stoperin Fransız temsilcisi Amiens ile 1 yıllık daha kontratı bulunuyordu.

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