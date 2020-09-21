TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bir dönem Galatasaray ve Başakşehir forması giyen Aurelien Chedjou ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bir dönem Galatasaray ve Medipol Başakşehir formaları da giyen Kamerunlu stoper Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı.

35 yaşındaki stoperin Fransız temsilcisi Amiens ile 1 yıllık daha kontratı bulunuyordu.

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