19 Eylül 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Tuzlaspor 1-0 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU

Tuzlaspor ilk galibiyetini aldı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

TFF 1. heyecanı devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım Onat Kutay Kurt'un 57. dakikasında kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

TFF 1. 'in ikinci haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım Onat Kutay Kurt'un 57. dakikasında kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Tuzlaspor puanını 4'e yükseltti.

Bandırmaspor 1 - 0 Akhisarspor | MAÇ SONUCU

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