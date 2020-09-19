Tuzlaspor 1-0 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig heyecanı devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Tuzlaspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım Onat Kutay Kurt'un 57. dakikasında kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede Tuzlaspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım Onat Kutay Kurt'un 57. dakikasında kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Tuzlaspor puanını 4'e yükseltti.



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