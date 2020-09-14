14 Eylül 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Balıkesirspor 3-1 Giresunspor | Maç sonucu | Özet

Balıkesir galibiyetle başladı
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 Giriş Tarihi: 14.09.2020

Son dakika... 1. Lig'in ilk haftasında sahasında Giresunspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, Otoo (2) ve 'in golleriyle 3-1 kazanıp sezona 3 puanla başladı.

1. Lig'in ilk haftasında , sahasında Giresunspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibi karşısında sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılarak sezona 3 puanla 'merhaba' dedi.

Bal-Kes'e galibiyeti getiren golleri 45 ve 74'te Mahatma Otoo ile 90'da Dede kaydetti. 'un tek sayısı uzatma anlarında Himmet Ertürk'ten geldi.

Akhisarspor 0-0 Tuzlaspor | Maç sonucu | Özet

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