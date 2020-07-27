Adana Demirspor-Fatih Karagümrük play-off final maçı ne zaman, hangi şehirde oynanacak? İşte tüm bilgiler...

Süper Lig'e çıkacak son takım belli oluyor. TFF 1. Lig'i 1. ve 2. bitiren Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e direkt çıkmıştı. TFF 1. Lig play-off final maçında Adana Demirspor-Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Peki, dev final karşılaşması ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi şehir ve stadyumda bu heyecan yaşanacak? İşte tüm detaylar...

TFF, Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği play-off finalinin yerini açıkladı.

ADANA DEMİRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük'ü karşı karşıya getirecek mücadele 30 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak. Final karşılaşmasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Adana Demirspor, play-off yarı finalinde Bursaspor'u elemiş, Fatih Karagümrük ise Akhisarspor'u saf dışı bırakarak finale yükselmişti. Bu kritik maç sonrası Süper Lig'e yükselecek son takım da belli olacak.

Daha önce TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan Hatayspor ile ligi ikinci bitiren BB Erzurumspor Süper Lig'e çıkmıştı.

DİĞER