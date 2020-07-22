22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Metehan Altunbaş Eskişehirspor'dan Lask Linz'e transfer oldu
TFF 1. Lig'den bu sezon bir alt lige düşen Eskişehirspor'da oynayan genç orta saha oyuncusu Metehan Altunbaş Avusturya Ligi takımılarından Lask Linz'e transfer oldu.
TRT Spor'un haberine göre; birçok takımın transfer listesinde bulunnan Metehan, LASK Linz'e transfer oldu.
İki takım Metehan Altunbaş transferi için anlaşmaya vardı.
METEHAN ALTUNBAŞ KİMDİR?
7 Ocak 2003'de dünyaya gelen 17 yaşındaki Metehan, 25 Eylül 2018'de altyapısından yetiştiği Eskişehirspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.
1.84 boyundaki genç forvet, sağ ayağını kullanıyor.
Metehan Altunbaş'ın performansı
Bu sezon Es Es formasıyla TFF 1. Lig'de 9 maça çıkan ve 499 dakika süre alan Metehan Altunbaş, 1 gol 1 asitlik performans sergiledi.
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