22 Temmuz 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Metehan Altunbaş Eskişehirspor'dan Lask Linz'e transfer oldu

Eskişehirspor'dan Lask Linz'e!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 Giriş Tarihi: 22.07.2020

TFF 1. Lig'den bu sezon bir alt lige düşen 'da oynayan genç orta saha oyuncusu Avusturya Ligi takımılarından 'e transfer oldu.

TRT Spor'un haberine göre; birçok takımın transfer listesinde bulunnan Metehan, 'e transfer oldu.

İki takım transferi için anlaşmaya vardı.

METEHAN ALTUNBAŞ KİMDİR?

7 Ocak 2003'de dünyaya gelen 17 yaşındaki Metehan, 25 Eylül 2018'de altyapısından yetiştiği ile profesyonel sözleşme imzaladı.

1.84 boyundaki genç forvet, sağ ayağını kullanıyor.

Metehan Altunbaş'ın performansı

Bu sezon Es Es formasıyla TFF 1. Lig'de 9 maça çıkan ve 499 dakika süre alan Metehan Altunbaş, 1 gol 1 asitlik performans sergiledi.

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