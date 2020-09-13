Burak İnce Avrupa devlerinin transfer listesinde!
TFF 1.Lig takımlarından Altınordu forması giyen Burak İnce 72. dakikasında oyuna girmiş olduğu karşılaşmaya damga vurdu. Genç yıldız takımını 84. dakikadada atmış olduğu frikik ile öne geçirirken kalan sürede de adate sahada bir resital sergiledi. Burak için Avrupa devlerinin peşinde olduğu iddia edildi. Genç yeteneği Bayern Münih, Juventus, Inter ve Valencia yakından takip ediyor.| Son dakika transfer haberleri
TFF 1. Lig takımlarından Altınordu forması giyen Burak İnce ligin açılış maçında attığı frikik ve oynadığı futbolla dünya devlerinin radarına girdi. Genç futbolcu 2015 yılında Manisaspor'dan İzmir ekibine transfer olmuştu. 2019 yılında profesyonel imzasını atan Burak İnce İzmir derbisinin 72. dakikasında oyuna girdi ve 84. dakikada frikikten takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden isim oldu.
AVRUPA'NIN KULÜPLERİ PEŞİNDE
Milli takımla altyapı kategorilerinde forma giyen Burak'ın peşinde bir çok Avrupa kulübü yer alıyor. Sol ayaklı futbolcu Alman devi Bayern Münih başta olmak üzere Juventus, Inter ve Valencia ekiplerinin radarında. Genç yıldızın henüz 18 yaşını doldurmadığı için en az iki sezon daha Altınordu forması giymesi bekleniyor.
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