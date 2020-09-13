13 Eylül 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Burak İnce Avrupa devlerinin transfer listesinde!

Süper solak Avrupa devlerini peşine taktı! Transfer...
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 13.09.2020

1.Lig takımlarından Altınordu forması giyen 72. dakikasında oyuna girmiş olduğu karşılaşmaya damga vurdu. Genç yıldız takımını 84. dakikadada atmış olduğu frikik ile öne geçirirken kalan sürede de adate sahada bir resital sergiledi. Burak için Avrupa devlerinin peşinde olduğu iddia edildi. Genç yeteneği , , Inter ve yakından takip ediyor.| Son dakika haberleri

1. Lig takımlarından Altınordu forması giyen ligin açılış maçında attığı frikik ve oynadığı futbolla dünya devlerinin radarına girdi. Genç futbolcu 2015 yılında Manisaspor'dan ekibine olmuştu. 2019 yılında profesyonel imzasını atan Burak İnce İzmir derbisinin 72. dakikasında oyuna girdi ve 84. dakikada frikikten takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden isim oldu.

AVRUPA'NIN KULÜPLERİ PEŞİNDE
Milli takımla altyapı kategorilerinde forma giyen Burak'ın peşinde bir çok Avrupa kulübü yer alıyor. Sol ayaklı futbolcu Alman devi başta olmak üzere , Inter ve ekiplerinin radarında. Genç yıldızın henüz 18 yaşını doldurmadığı için en az iki sezon daha Altınordu forması giymesi bekleniyor.

Altınordu Ravil Tagir ve Burak İnce'nin sözleşmesini uzattı


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