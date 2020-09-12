12 Eylül 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Boluspor 0-1 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

Keçiörengücü tek golle güldü
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

1. Lig'in ilk haftasında , deplasmanda 'u Cem Ekinci'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

1. Lig'in ilk haftasında ile , Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelede konuk ekip, rakibini 56. dakikada Cem Ekinci'nin attığı golle 1-0 yenerek sezona 3 puanla başladı.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Boluspor, 21 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Keçiörengücü ise 20 Eylül Pazar günü saat 14.00'te Ankaraspor'u ağırlayacak.

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