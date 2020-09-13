13 Eylül 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Felipe Martins Boluspor'da!

Felipe Martins Boluspor'da!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 13.09.2020

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen 'da defans bölgesine takviye geldi. Kırmızı-beyazlılar geçen sezon forması giyen ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

1. Lig takımlarından Beypiliç , 33 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu 'i renklerine bağladı.

Boluspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen sezon takımında forma giyen Felipe ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi, ligin ikinci haftasında deplasmanda oynanacak maçı hazırlıklarına başlayan takımla antrenmana çıktı.

TFF 1. Lig: Boluspor 0-1 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU



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