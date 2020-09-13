13 Eylül 2020, Pazar
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Felipe Martins Boluspor'da!
Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Boluspor'da defans bölgesine takviye geldi. Kırmızı-beyazlılar geçen sezon Hannover 96 forması giyen Felipe Trevizan Martins ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.
TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 33 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Felipe Trevizan Martins'i renklerine bağladı.
Boluspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen sezon Hannover 96 takımında forma giyen Felipe ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını bildirdi.
Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi, ligin ikinci haftasında deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başlayan takımla antrenmana çıktı.
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