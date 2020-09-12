12 Eylül 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Ankaraspor 1-0 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU

Ankaraspor tek attı 3 aldı
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

TFF 1. Lig'in ilk haftasında , sahasında 'u 59. dakikada Erdem Çetinkaya'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

, TFF 1. Lig'in 1. haftasında Eskişehispor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Ankaraspor'un tek golü 59. dakikada Erdem Çetinkaya'dan geldi.

Bu sonuçla Ankaraspor, maç fazlasıyla 4. sırada kendine yer bulurken, 17. sırada yer aldı.

Ankaraspor gelecek hafta Keçiörengücü'ne konuk olacak. Eskişehirspor ise evinde Adanaspor'u ağırlayacak.

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