10 Eylül 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Adanaspor'da Fatih Akyel dönemi resmen başladı!

Adanaspor'da Fatih Akyel dönemi başlıyor
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 Giriş Tarihi: 10.09.2020

Zor dönemlerden geçen 1. Lig ekibi 'da yeni bir dönem başlıyor. koltuğuna getirildi.

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen , eski futbolcu 'i takımın başına getirdi. temsilcisinden yapılan açıklamada, Adanaspor'umuz, Fatih Akyel ile anlaşmıştır. Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanımız ile Adana'da bir araya gelen Fatih Akyel Turuncu-beyazlı takımımızın başına getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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