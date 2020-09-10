Adanaspor'da Fatih Akyel dönemi resmen başladı!

Zor dönemlerden geçen TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da yeni bir dönem başlıyor. Teknik direktör koltuğuna Fatih Akyel getirildi.

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Adanaspor, eski futbolcu Fatih Akyel'i takımın başına getirdi. Adana temsilcisinden yapılan açıklamada, Adanaspor'umuz, Teknik Direktör Fatih Akyel ile anlaşmıştır. Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanımız Bayram Akgül ile Adana'da bir araya gelen Fatih Akyel Turuncu-beyazlı takımımızın başına getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

DİĞER