10 Eylül 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Resmen açıkladı! TFF 1. Lig maçları şifresiz

Resmen açıklandı! Maçlar şifresiz...
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 Giriş Tarihi: 10.09.2020

Müjdeli haber geldi. 1. ’in tüm maçları 2020-2021 sezonunda ekranlarında şifresiz yayınlanacak. TRT'den yapılan açıklamada "Futbolseverlere müjde! TFF 1. Lig yeniden TRT’de" ifadeleri kullanıldı.

Digitürk, Süper kulüplerinden yıllık 500 milyon dolar olan yayın ihalesi tutarında yüzde 56'ya varan indirim isterken, 1. Lig yayınını da karlı olmadığı gerekçesiyle bırakmak istediğini TFF'ye bildirmişti. Bu gelişme sonrası -TFF görüşmesinden sonuç çıktı. TRT'den yapılan son dakika açıklamasında "Futbolseverlere müjde! TFF 1. Lig yeniden TRT'de. TFF 1. Lig'in tüm maçları 2020-2021 sezonunda TRT ekranlarında!" ifadeleri kullanıldı.

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