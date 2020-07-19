TFF 1. Lig: Eskişehirspor 0-3 Boluspor | MAÇ SONUCU

TFF 1'inci Lig'in 34’ncü haftasında ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor, kendi evinde Boluspor’a 3-0 yenildi. Bu galibiyetle ligin 15’nci sırasında yer alan Boluspor ligde kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR



27'nci dakikada soldan ceza sahasına giren Hayrullah'ın pasında altı pas çizgisi üzerinde topla buluşan Gökhan, topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 0-1



81'nci dakikada Sezgin çalımlarla ceza sahası çizgisine gelerek sert vurdu. Top az farkla auta çıktı.



87'nci dakikada Mustafa Eskihellaç ceza sahası dışından çok sert vurdu. Ancak top az farkla dışarı çıktı.



88'nci dakikada Gökhan ara pasla buluşup topla kaleci ile karşı karşıya kaldı. Rakip savunmadan kurtulan Gökhan boş kaleye takımının ve kendisinin ikinci golün attı: 0-2



90+2'nci dakikada Kaleci Melih'in uzaklaştırmaya çalıştığı topu çalan Gökhan, boş kaleye göndererek ağlarla buluşturdu: 0-3

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