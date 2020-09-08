08 Eylül 2020, Salı

TFF 1. LİG

Bandırmaspor'dan dev golcü transferi! Lacina Traore...

Bandırmaspor'dan dev golcü transferi!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 08.09.2020

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Bandırmaspor 30 yaşındaki forvet 'yi kadrosuna kattı. 2.03'lük forvetin kısa süre içerisinde şehre gelerek imza atacağı öğrenildi.

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından RH Bandırmaspor, 'yi kadrosuna kattı.

Dış transferde emin adımlarla ilerleyen Bandırmaspor, kariyerinde CSKA Moskova, Monaco gibi takımlarda oynamış 2.03'lük dev santrfor Lacina Traore'yi renklerine bağladı.

Fildişi Sahilleri vatandaşı olan 30 yaşındaki Traore, kariyerinde Cluj, Krasnodar, Anzhi, Monaco, Everton, CSKA Moskova, Sporting Gijon, Amiens takımlarının formasını terletti.

Başarılı oyuncunun bordo-beyazlılar ile ön protokol imzaladığı hafta içinde ise resmi sözleşme için Bandırma'ya gelerek takıma katılacağı öğrenildi.

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