Bandırmaspor'dan dev golcü transferi! Lacina Traore...
TFF 1. Lig'in yeni ekibi Bandırmaspor 30 yaşındaki forvet Lacina Traore'yi kadrosuna kattı. 2.03'lük forvetin kısa süre içerisinde şehre gelerek imza atacağı öğrenildi.
TFF 1. Lig'in yeni takımlarından RH Bandırmaspor, Lacina Traore'yi kadrosuna kattı.
Dış transferde emin adımlarla ilerleyen Bandırmaspor, kariyerinde CSKA Moskova, Monaco gibi takımlarda oynamış 2.03'lük dev santrfor Lacina Traore'yi renklerine bağladı.
Fildişi Sahilleri vatandaşı olan 30 yaşındaki Traore, kariyerinde Cluj, Krasnodar, Anzhi, Monaco, Everton, CSKA Moskova, Sporting Gijon, Amiens takımlarının formasını terletti.
Başarılı oyuncunun bordo-beyazlılar ile ön protokol imzaladığı hafta içinde ise resmi sözleşme için Bandırma'ya gelerek takıma katılacağı öğrenildi.
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