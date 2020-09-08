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TFF 1. LİG

Zengin Altay

Zengin Altay
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 08.09.2020

Kurduğu bol alternatifli kadroyla şampiyonluğu hedefleyen Altay, Demir’den ayrılan Erkan’ı istiyor

YAPTIĞI flaş transferlerle şampiyonluğu çok istediğini gösteren İzmir ekibi Altay, gözünü ligin tecrübeli yıldızı 'e çevirdi. 35 yaşındaki futbolcu dün ile yollarını ayırdığını açıklarken, siyah-beyazlılar hemen futbolcuyla görüşme talebinde bulundu. Geçen sezon 27 maça çıkan Erkan Zengin, 12 gol atarken 16 asist yaptı ve toplam 28 gole direkt katkı sağladı. Oynadığı takımları şampiyonluk potasına sokan Erkan Zengin, 1. Lig'in en kaliteli futbolcuları arasında yer alıyor. Quaresma'yı kadroya katamayan Altay, Erkan'ı getirerek pastanın üzerindeki çileği koyacak
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