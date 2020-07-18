Giresunspor 1-2 Altay | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Giresunspor, sahasında Altay'ı konuk etti. Ligde hiç bir iddiası bulunmayan Karadeniz ekibi karşısında Altay sahadan 2-1 galip ayrıldı.

TFF 1. Lig'de 34. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Altay karşı karşıya geldi. Play-off hedefindeki Altay mutlak 3 puan için sahaya çıktığı mücadelede rakibini 2-1 mağlup etti. İzmir ekibinin bu galibiyetine rağmen Fatih Karagümrük'ün Adanaspor'u mağlup etmesinin ardından Play-off'a kalamadı. Altay'ın Giresunspor karşısında gollerini Paixao ve Özgür kaydederken ev sahibi ekibinin golünü Del Valle attı.

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