03 Eylül 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig ilk 4 hafta programı açıklandı!

TFF 1. Lig ilk 4 hafta programı açıklandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 03.09.2020

2020-2021 sezonu 1. Lig 1, 2, 3 ve 4. hafta müsabaka programlarını açıkladı.

2020-2021 Sezonu 1. Lig 1, 2, 3 ve 4. hafta müsabaka programları açıklandı.

Karşılaşmaların programları şöyle:

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