Menemenspor 1-1 Altınordu | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Menemenspor, sahasında Altınordu'yu konuk etti. Prestij maçı olarak oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

TFF 1. Lig'de 34. haftanın açılış maçında Menemenspor, Altınordu'yu konuk etti. İki takımın hiç bir iddiasının bulunmadığı mücadele 1-1 berabere bitti. Karşılaşmanın 75. dakikasında Metehan'ın golüyle 1-0 öne geçen Altınordu üstünlüğünü koruyamadı ve ev sahibi takım adına 89. dakikada Samet Ali Kaya skoru eşitleyen golü kaydetti. Bu sonucun ardından Menemenspor 44, Altınordu 37 puanla ligi tamamladı.

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