17 Temmuz 2020, Cuma

TFF 1. LİG

İş Adamı Harun Cici, Giresunspor başkanlığına adaylığını açıkladı

Giresunspor'da başkan adayları belli oluyor!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 17.07.2020

TFF 1.Lig takımlarından 'da kongre kararının ardından başkan adayları belli olmaya devam ediyor. Daha önce başkan adaylığını açıklayan Rüstem Güngör'ün ardından şimdi de Harun Cici adaylığını açıkladı.

İş adamı Harun Cici, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından başkanlığına aday gösterildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Play-Off şansını kaybedince olağanüstü kongreye gitme kararı almıştı. 1-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan öncesi başkanlığa aday olan isimler netleşmeye başladı.
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından Giresunspor başkanlığına aday gösterilen iş adamı Harun Cici, "TÜFAD tarafından Giresunspor başkanlığına aday gösterilmiş bulunmaktayım. Giresunspor'da yıllarca ter döken, emektar futbolcu kardeşlerimiz ve büyüklerimizin bu nazik tekliflerini geri çeviremezdim" dedi.
Başkan adayı Cici, yayımladığı mesajda, "Amacımız, Giresunspor'a daha iyi hizmet etmektir. Özümüze dönmektir. Altyapıya yatırım yapmaktır. Giresunspor'u, Giresunlularla yönetmek ve çalıştırmaktır. Sonuçta delegelerimiz karar verecektir. Seçimi kaybedersek de, bu proje için yine kulübümüzün yanında yer alacağız. TÜFAD'a bu nezaketleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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