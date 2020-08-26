Giresunspor gelecek sezon için transferde nokta atışlara devam ediyor. Karadeniz ekibinin şampiyon Hatayspor'un stoperi Sadi Karaduman ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeşil-beyazlılar geçen sezon Hatayspor'da başarılı bir sezon geçiren Sadi Karaduman ile prensipte anlaştı. 28 yaşındaki savunmacının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Bu sezon Hatay ekibi ile toplamda 32 maçta forma giyen deneyimli stoper Sadi Karaduman'ın gol yada asisti bulunmuyor.

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