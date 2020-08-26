26 Ağustos 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Sadi Karaduman Giresunspor yolunda!

Sadi Karaduman Giresunspor yolunda!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 Giriş Tarihi: 26.08.2020

gelecek sezon için transferde nokta atışlara devam ediyor. ekibinin şampiyon Hatayspor'un stoperi ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

1. Lig ekiplerinden teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeşil-beyazlılar geçen sezon Hatayspor'da başarılı bir sezon geçiren ile prensipte anlaştı. 28 yaşındaki savunmacının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Bu sezon Hatay ekibi ile toplamda 32 maçta forma giyen deneyimli stoper Sadi Karaduman'ın gol yada asisti bulunmuyor.

İsmail Köybaşı Hatayspor yolunda!

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