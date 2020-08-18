Lokman Gör Altay'a transfer oldu
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefi koyan Altay'da transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. İzmir ekibi stoper konusundaki arayışları sonucunda Lokman Gör'ü transfer etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Alanyaspor'dan Lokman Gör'le sözleşme imzaladı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, 1 yıllık anlaşmaya varılan Lokman Gör'ün Afyonkarahisar'daki kamp çalışmalarına katıldığı bildirildi.
Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, Pendikspor'da profesyonel olduktan sonra Antalyaspor, Samsunspor, Osmanlıspor, Şanlıurfaspor, Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Alanyaspor'da forma giydi.
LOKMAN GÖR BÜYÜK ALTAY'IMIZDA— Altay Spor Kulübü (@AltaySporKulubu) August 18, 2020
Yönetim kurulumuz son olarak Alanyaspor forması giyen deneyimli futbolcu Lokman Gör ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. #OseneBusene pic.twitter.com/GvgPWzNQSs
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