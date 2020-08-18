18 Ağustos 2020, Salı

TFF 1. LİG

Lokman Gör Altay'a transfer oldu

Lokman Gör Altay'da!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.08.2020

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefi koyan Altay'da transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. İzmir ekibi stoper konusundaki arayışları sonucunda 'ü transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Alanyaspor'dan 'le sözleşme imzaladı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, 1 yıllık anlaşmaya varılan Lokman Gör'ün Afyonkarahisar'daki kamp çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, Pendikspor'da profesyonel olduktan sonra Antalyaspor, Samsunspor, Osmanlıspor, Şanlıurfaspor, Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Alanyaspor'da forma giydi.

Giresunspor eski golcüsü Eren Tozlu ile anlaşmaya vardı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Quaresma'nın yeni adresi belli oldu! Quaresma'nın yeni adresi belli oldu!
İşte Batuhan Karadeniz'in yeni takımı! İşte Batuhan Karadeniz'in yeni takımı!
İşte Akhisarspor'un kurtuluş reçetesi! İşte Akhisarspor'un kurtuluş reçetesi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör