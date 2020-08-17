17 Ağustos 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

İşte Akhisarspor'un kurtuluş reçetesi! Transfer...

İşte Akhisarspor'un kurtuluş reçetesi!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 Giriş Tarihi: 17.08.2020

'da Başkan Fatih Karabulut, FIFA kanalıyla geçen aralık ayında gelen yasağını kaldırmak için 1.1 milyon Euro ödemeleri gerektiğini söyledi.

1. Lig'de Play-Off'ta elenip, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezonu tescil etmesiyle corona virüsü pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle 'e alınma umutlarını kaybeden 'da Başkan Fatih Karabulut, FIFA kanalıyla geçen aralık ayında gelen yasağını kaldırmak için 1.1 milyon Euro ödemeleri gerektiğini söyledi. Eski futbolcularından 2017'de yalnız 7 maçta forma giyen Emnes'e kesinleşmiş 970 bin Euro, Bokila'ya 46 bin Euro, Henrique'ye ise 90 bin Euro borcu bulunan yeşil-siyahlılarda Başkan Karabulut, "Şu an liglerle ilgili belirsizlik nedeniyle adım atamıyoruz. Duruma göre transferi değerlendireceğiz. Belki de yasağı kaldırmayacağız" dedi. İç transferde takımdan ayrılan Erhan, Ergin ve Muhammet Reis dışındaki futbolcuların sözleşmesinin sürdüğü Akhisar'da eski futbolculardan Grbic'in 650 bin Euro, Dany'nin 500 bin Euro alacak talebiyle yaptıkları şikayet FIFA'da görüşülüyor. Josue'nin de kulüpten alacak talebi var.

TAHKİM KURULU'NA İTİRAZ

Akhisarspor, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'den 18 kulüple birlikte Futbol Federasyonu'nun tescil kararıyla ilgili 'na itirazda bulundu. Alt liglerde Play-Off oynayan kulüpler, corona virüsü pandemisi nedeniyle tek sezonluğuna küme düşmeyi kaldırıp ligleri bu şekilde tescil eden TFF'den üst liglere alınmayı talep ediyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Cenk Özkaçar imza için Fransa'ya uçtu! Cenk Özkaçar imza için Fransa'ya uçtu!
Altay genç kaleci ile yollarını ayırdı! Altay genç kaleci ile yollarını ayırdı!
Samsunspor transfere hızlı başladı! Samsunspor transfere hızlı başladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör