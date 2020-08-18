18 Ağustos 2020, Salı

TFF 1. LİG

Quaresma Altay ile anlaşmaya yakın

Quaresma'nın yeni adresi belli oldu!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 Giriş Tarihi: 18.08.2020

Altay'ın gelecek sezon transfer çalışmaları kapsamında Portekizli yıldız ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. İzmir ekibi Ricardo için 750 bin Euro yıllık ücret teklif etti.

Barcelona, Inter, Chelsea ve Portekiz Milli Takımı'nın yanı sıra uzun yıllar Beşiktaş'ta oynayan, 2010'da UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşayan 'nın TFF 1. Lig'deki İzmir temsilcisi Altay'a transfer olacağı iddiaları yine alevlendi. Altyapısında yetişip 1. Lig'de tek sezon A takımda forma giyen 19 yaşındaki stoper Cenk Özkacar'ı 1.5 milyon Euro bonservisle Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan Olympique Lyon'a satan siyah-beyazlıların çilek transfer olarak 36 yaşındaki kanat oyuncusunu 750 bin Euro yıllık ücret karşılığı ikna ettiği öne sürüldü.
Ülkesinde tatil yapıp sosyal medyada Portekiz, Brezilya veya Türkiye'de kariyerine devam edebileceği mesajını yazan dünyaca ünlü yıldızın uçak biletinin bile hazır olduğu ileri sürülürken, Altay kurmayları ve teknik heyet iddiaları yine yalanladı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ise Quaresma iddiaları konusunda sessizliğini koruyor. Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde Süper Lig'de 2 şampiyonluk yaşayan Quaresma, geçen sezonu Kasımpaşa'da geçirip serbest kalmıştı.

Lokman Gör Altay'a transfer oldu


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