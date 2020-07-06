Eskişehirspor 0-3 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Eskişehirspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Küme düşmeyi garantileyen Eskişehirspor, İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Eskişehirspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. İstanbulspor 29. dakikada Eslem Öztürk ile penaltı kaçırdı. 37. dakikada Yusuf Ali Özer İstanbulspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarının 44. dakikasında Berkay Görmez durumu 2-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 90+1'de Erdem Şen skoru belirleyen golü kaydetti. İstanbulspor deplasmanda Eskişehirspor'u 3-0 ile geçti.

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