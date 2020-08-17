17 Ağustos 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Cenk Özkaçar imza için Fransa'ya uçtu!

Cenk Özkaçar imza için Fransa'ya uçtu!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 Giriş Tarihi: 17.08.2020

Altay'dan Fransa'nın takımına transfer olan genç stoper sözleşme imzalamak için bu sabah Fransa'ya gitti. İzmir ekibi bu transfer için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli kazanacak.

TFF 1. Lig'deki İzmir temsilcisi Altay'ın 19 yaşındaki genç stoperi Cenk Özkacar, transfer olduğu Ligue 1 ekibi Olympique 'la sözleşme imzalamak için bu sabah Fransa'ya gitti.
Lyon bu transfer için Altay'a 1.5 milyon Euro (13 milyon TL) bonservis bedeli ödeyecek. İzmir ekibi, oyuncunun başka bir kulübe satışından yüzde 10 pay alacak. TFF 1. Lig'deki tek sezonluk performansıyla, bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ve Manchester City gibi devleri eleyerek yarı finale çıkan Lyon'a transfer olan Cenk, yeni takımında Şampiyonlar Ligi'nde forma giyerse Altay 500 bin Euro daha bonus kazanacak. Ümit Milli Takım formasını da terleten Cenk'in anlaşmasında maç sayısına göre farklı bonus maddelerinin yer aldığı da öğrenildi.
İki kulüp arasında imzalanan protokol nedeniyle Cenk, transferi konusunda hiçbir açıklama yapmadan İzmir-İstanbul aktarmalı Lyon uçağına binerek Fransa'ya hareket etti.
Cenk, 2018-19 sezonunu 3. Lig'de Karacabey Belediyespor'da kiralık geçirmiş, geçen sezon ilk kez Altay'da A takım formasını giymişti.

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