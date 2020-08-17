17 Ağustos 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Batuhan Karadeniz Hekimoğlu Trabzon FK'da!

Batuhan Karadeniz Hekimoğlu Trabzon FK'da!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.08.2020

TFF 2. Lig ekiplerinden FK'da flaş video paylaşımı ile geldi. Tuzlaspor ile şampiyonluk yaşayan , Hekimoğlu Trabzon FK'ya transfer oldu!

Kariyerinde Beşiktaş ve formaları giyen ve bir dönemin en potansiyelli oyuncuları arasında gösterilen , Trabzon temsilcisi 'a oldu. Batuhan Karadeniz toplam 280 maça çıktı ve 96 gol atıp 24 asist yapmayı başardı. Trabzon temsilcisi transferi video ile duyurdu.

İŞTE O PAYLAŞIM!

Bu sezon TFF 1.Lig'e çıkmayı hedefleyen Hekimoğlu tecrübeli oyuncu Batuhan Karadeniz'i duyurdu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
İşte Akhisarspor'un kurtuluş reçetesi! İşte Akhisarspor'un kurtuluş reçetesi!
Cenk Özkaçar imza için Fransa'ya uçtu! Cenk Özkaçar imza için Fransa'ya uçtu!
Altay genç kaleci ile yollarını ayırdı! Altay genç kaleci ile yollarını ayırdı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör