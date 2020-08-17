17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Batuhan Karadeniz Hekimoğlu Trabzon FK'da!
TFF 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK'da flaş transfer video paylaşımı ile geldi. Tuzlaspor ile şampiyonluk yaşayan Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon FK'ya transfer oldu!
Kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giyen ve bir dönemin en potansiyelli oyuncuları arasında gösterilen Batuhan Karadeniz, Trabzon temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'a transfer oldu. Batuhan Karadeniz toplam 280 maça çıktı ve 96 gol atıp 24 asist yapmayı başardı. Trabzon temsilcisi transferi video ile duyurdu.
İŞTE O PAYLAŞIM!
Bu sezon TFF 1.Lig'e çıkmayı hedefleyen Hekimoğlu tecrübeli oyuncu Batuhan Karadeniz'i duyurdu.
Hoş Geldin— Hekimoğlu Trabzon FK (@hekimoglutrbfk) August 17, 2020
BATUHAN KARADENİZ pic.twitter.com/of21emVLfC
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