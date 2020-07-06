Akhisarspor 3-1 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 32. haftasında Akhisarspor sahasında Balıkesirspor'u konuk etti. Süper Lig'e yükselme hedefindeki Akhisarspor kritik bir galibiyet aldı ve Balıkesirspor'u 3-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'de 32. hafta mücadelesinde Akhisarspor kritik mücadeleden 3 puan çıkarmayı başardı. 15. dakikada Burhan Eşer ile öne geçen Akhisarspor ilk yarıyı bu skorla tamamladı. 56. dakikada A. Malle skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Burhan Eşer 59. dakikada kendisin ve takımının 2. golünü kaydetti. Ergin Keleş skoru belirleyen golü 81. dakikada kaydetti. Akhisarspor maçı 3-1 kazandı ve puanını 54'e yükseltti.

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