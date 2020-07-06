06 Temmuz 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Akhisarspor 3-1 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de 32. haftasında Akhisarspor sahasında Balıkesirspor'u konuk etti. Süper Lig'e yükselme hedefindeki Akhisarspor kritik bir galibiyet aldı ve Balıkesirspor'u 3-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig'de 32. hafta mücadelesinde Akhisarspor kritik mücadeleden 3 puan çıkarmayı başardı. 15. dakikada Burhan Eşer ile öne geçen Akhisarspor ilk yarıyı bu skorla tamamladı. 56. dakikada A. Malle skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Burhan Eşer 59. dakikada kendisin ve takımının 2. golünü kaydetti. Ergin Keleş skoru belirleyen golü 81. dakikada kaydetti. Akhisarspor maçı 3-1 kazandı ve puanını 54'e yükseltti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı