Son dakika: Galatasaray Atalay Babacan'ı Adanaspor'a kiraladı

Galatasaray transferin son gününde eski futbolcusu Alex Telles'ten para kazandı. Sarı kırmızılıların daha önce Porto'ya gönderdiği yıldız isim, Premier Lig devi Manchester United'a transfer oldu ve sarı kırmızılılar, 1 milyon 350 bin euroyu cebine koydu.