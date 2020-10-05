05 Ekim 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray Atalay Babacan'ı Adanaspor'a kiraladı

G.Saray'dan TFF 1. Lig'e transfer! Resmi açıklama geldi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

Son dakika haberi... , genç futbolcusu 'ın 1. Lig ekibi 'a kiralandığını açıkladı.

Kulübü, 20 yaşındaki genç oyuncusu 1. Lig ekiplerinden 'a kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın geçici transferi konusunda Adanaspor ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır." denildi.

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