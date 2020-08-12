12 Ağustos 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Giresunspor kalecisini buldu!

Giresunspor kalecisini buldu!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.08.2020

gelecek sezonun transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Yeşil-beyazlılar teknik direktörlük koltuğuna Hakan Keleş'i getirdikten sonra kaleci transferi için tecrübeli eldiven ile anlaştı.

'da başkanlık görevine seçilen Hakan Karaahmet transferde hız kesmiyor. Karadeniz ekibi önce teknik direktörlük görevi için daha önce 'da çalışan Hakan Keleş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalarken şimdi de kaleci konusuna noktayı koydu. Yeşil-beyazlılar tecrübeli eldiven ile anlaşmaya vardı.
Altay Gnanduillet ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Altay'da forvete takviye! Altay'da forvete takviye!
Ertuğrul Sağlam'dan transfer açıklaması Ertuğrul Sağlam'dan transfer açıklaması
Osmanlıspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Osmanlıspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör