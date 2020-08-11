12 Ağustos 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Osmanlıspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Osmanlıspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 Giriş Tarihi: 11.08.2020

yeni sezon hazırlıklarını Batıkent tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenman ile sürdürdü.

TFF 1. Lig ekiplerinden , yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mor-sarılı ekip, bugün çift antrenman gerçekleştirdi.

Osmanlıspor, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki sabah antrenmanında çabukluk, akşam idmanında ise dayanıklılık çalışması yaptı.

Sabah antrenmanına oyuncular, koşu ve topla koordinasyon çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde gruplar halinde pas, koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan mor-sarılı ekip, günün ilk idmanını tamamladı.

Başkent ekibi, akşam antrenmanına ise koşu ile başladı. Saha içerisine kurulu istasyonlarda koordinasyon çalışması yapan oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçti. Günün ikinci antrenmanı, 21 dakikalık iki set halinde yapılan dayanıklılık koşusuyla son buldu.

Altay Burak Öğür ve Ergin Keleş'i transfer etti

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Altay Süper Lig aşkına! Altay Süper Lig aşkına!
Altınordu Ahmet İlhan ile anlaştı! Altınordu Ahmet İlhan ile anlaştı!
Ertuğrul Sağlam'dan transfer açıklaması Ertuğrul Sağlam'dan transfer açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör