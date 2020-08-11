11 Ağustos 2020, Salı

TFF 1. LİG

Altay Burak Öğür ve Ergin Keleş'i transfer etti

Altay Süper Lig aşkına!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

Gelecek sezon hedefini olarak belirleyen ve bu doğrultuda birbirinden tecrübeli oyuncuları kadrosuna dahil eden son olarak kaleci ve forvet tranferini gerçkeleştirdi. İşte detaylar...

TFF 1. Lig ekiplerinden , ve 'i renklerine bağladı.

Altay Spor Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon Ümraniyespor forması giyen kaleci Burak Öğür ve Akhisarspor'da oynayan deneyimli forvet Ergin Keleş'le anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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