08 Ağustos 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Ümraniyespor Hırvat golcüyü transfer etti!

Ümraniyespor'a Hırvat golcü!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 08.08.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden , Hırvat futbolcu Ante Zivkovic'i kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki forvet oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Zivkovic'in son olarak forma giydiği Slovenya ekibi Aluminij'de 33 maçta 15 gol attığı aktarıldı.

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