07 Ağustos 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Altay'ın yeni hocası Yücel İldiz oldu!

Altay'ın yeni hocası Yücel İldiz oldu!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

ile yollarını ayıran TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör 'le anlaştı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun tecrübeli teknik direktör ile anlaşmaya vardığı bildirildi. Daha önce 2000-2001'de Malatyaspor'u, 2009-2010 ve 2015-2016'da , 2018-2019 sezonunda ise Denizlispor'u 'e taşıyan 67 yaşındaki Yücel İldiz, Yukatel Denizlispor'daki görevinden geçen sezon 7. haftanın ardından ayrılmıştı.

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