Boluspor'un yeni başkanı Abdullah Abat oldu!

Boluspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Abdullah Abat getirildi.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki halı saha tesislerinde düzenlenen olağanüstü kongrede, tek listeyle seçime gidildi. Yapılan açık oylamada, Abdullah Abat başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirildi. Abat, yaptığı konuşmada, zorlu bir süreçten geçtiklerini, son dönemde ise kenti yönetenlerle yeni bir ivme yakalandığını vurguladı.Kulübü, sportif, mali ve yönetim anlamında iyi bir yere getirmeyi hedeflediklerini aktaran Abat, şunları kaydetti:

"Yönetilebilirliği şeffaf ve kolay olan bir kulüp haline geldikten sonra inşallah daha genç, daha hevesli, bu işi hakkıyla yapabilecek kardeşlerimize devredeceğiz. Bugün biz olduk, yarın bir başkası olduğunda desteklerimizi sonuna kadar vereceğimizi buradan belirtmek istiyorum. Bugün inşallah bir dönemin başlangıcı ve bir mihenk taşı olur. Boluspor için hepimiz kutuplaşmadan yolumuza bakarız. Boluspor'u en iyi yerlere getirmek bizim boynumuzun borcudur. Önce ekonomik anlamda birtakım şeylerin önlemini alacağız ve borcu azaltmaya çalışacağız. Buradan 'Boluspor'u bu sene şampiyon yapacağız, play-off oynatacağız' deme şansımız yok ama tabii hedefimiz de budur."

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