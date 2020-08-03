03 Ağustos 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Menemenspor'a Selmani için teklifler geliyor

Menemenspor'a Selmani için teklifler geliyor
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 Giriş Tarihi: 03.08.2020

TFF 1. Lig takımlarından 'un file bekçisi için Süper Lig ve İtalya Serie A takımlarının İzmir ekibi ile görüşme talep ettiği iddia edildi. Genç kaleci bu sezon 32 karşılaşmada görev aldı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden 'un kalecisi için Türkiye ve Avrupa'dan birçok kulüp sıraya girdi. Bu sezon sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla dikkat çeken 22 yaşındaki eldiveni Süper Lig ekipleri ve 'un istediği, İtalya'dan da genç file bekçisi için teklifler geldiği öğrenildi. Menemespor'la 1 yıl daha mukavelesi bulunan Selmani'nin yüksek bir bedel karşılığında satılmasına karar verildi. Geçen sezon Arnavutluk takımı KF Laçi'den kadroya dahil edilen Selmani, İzmir ekibinde 32 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Arnavutluk Milli Takımı'na da davet edilen Selmani'nin İtalya'ya gitmeye sıcak baktığı açıklandı.

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