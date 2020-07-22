22 Temmuz 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Akhisarspor ve Adana Demir avantajı kaptı

Akhisarspor ve Adana Demir avantajı kaptı
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 Giriş Tarihi: 22.07.2020

'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig'de play-off heyecanı başladı. Play-off yarı final ilk maçlarında , 'u Fatih Karagümrük, Akhisarspor'u konuk etti. Play-off yarı final ilk maçında Karagümrükspor evinde Akhisarspor'la 3-3 berabere kaldı. Günün diğer karşılaşmasında da Bursaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

'e çıkacak son takımı belirleyecek play-off'larda ilk maçlar tamamlandı. Fatüh Karagümrükspor, sahasında Akhisarspor'u, ise 'u ağırladı.

ADANA DEMİRSPOR AVANTAJI KAPTI!

TFF 1. Lig'de üçüncü sırayı alarak play-off oynamaya hak kazanan Adana Demirspor, ligi altıncı olarak bitiren Bursaspor'a konuk oldu. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve eşleşmenin ilk maçı 0-0 sona erdi. Bu sonuçla, rövanş öncesi Adana Demirspor avantajı kaptı.

Adana Demirspor sahasındaki mücadeleyi kazanan takım bir üst tura yükselecek. Gollü beraberlikte üst tarafa yükselen taraf Bursaspor olacak, golsüz beraberlikte eşleşme uzatmalara gidecek.

FATİH KARAGÜMRÜK İLE AKHİSAR YENİŞEMEDİ!

Play-off'un bir diğer eşleşmesinde ise Fatih Karagümrük sahasında Akhisarspor'u ağırladı. Mücadele 3-3 beraberlikle noktalandı. Fatih Karagümrük'ün golleri 18. dakikada Erik Sabo, 58. dakikada ise Artur Sobiech ve 87. dakikada Koray Altınay'dan gelirken Akhisarspor'un gollerini ise 34. dakikada Bertuğ Bayar, 84. dakikada Erhan Çelenk ve 90+6'da Uğur Kuru kaydetti kaydetti.

Akhisarspor'a rövanşta bir üst tura yükselmek için 0-0, 1-1, 2-2'lik skorlar ve her türlü galibiyet yeterli olacak.

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