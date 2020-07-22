Süper Lig aşkına!

TFF 1. Lig'de Hatayspor ve Erzurumspor'dan sonra Süper Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek play-off maçları bugün başlıyor. Yarı final ilk maçlarında Bursaspor, Adana Demirspor’u, F.Karagümrük de Akhisarspor’u ağırlayacak

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off etabında yarı finalin ilk maçları bugün yapılacak. Yarı final ilk maçlarında Bursaspor ile Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ile Akhisarspor karşılaşacak. Bursaspor-Adana Demirspor maçı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek ve beIN SPORTS MAX 1'den yayınlanacak. İstanbul'da Vefa Stadı'nda aynı saatte oynanacak F.Karagümrük-Akhisarspor maçında ise Ali Palabıyık düdük çalacak. Bu maç da beIN SPORTS MAX 2'den yayınlanacak. Rövanşlar 26 Temmuz Pazar günü Adana ve Manisa'da yapılacak. 30 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek finalin yeri daha sonra açıklanacak.

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