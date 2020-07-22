22 Temmuz 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Süper Lig aşkına!

Süper Lig aşkına!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

1. Lig'de Hatayspor ve Erzurumspor'dan sonra 'e çıkacak son takımı belirleyecek play-off maçları bugün başlıyor. Yarı final ilk maçlarında , ’u, F.Karagümrük de Akhisarspor’u ağırlayacak

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı 1. Lig play-off etabında yarı finalin ilk maçları bugün yapılacak. Yarı final ilk maçlarında ile , ile Akhisarspor karşılaşacak. Bursaspor- Demirspor maçı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem yönetecek ve beIN SPORTS MAX 1'den yayınlanacak. 'da Vefa Stadı'nda aynı saatte oynanacak F.Karagümrük-Akhisarspor maçında ise düdük çalacak. Bu maç da beIN SPORTS MAX 2'den yayınlanacak. Rövanşlar 26 Temmuz Pazar günü Adana ve 'da yapılacak. 30 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek finalin yeri daha sonra açıklanacak.

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