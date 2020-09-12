12 Eylül 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Ümraniyespor 1-0 Bandırmaspor l MAÇ SONUCU

Ümraniyespor evinde galip!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

1. Lig'in ilk haftasında , sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. 'nda oynanan karşılaşmayı Ümraniyespor 2-1 kazandı.

'nda oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan maçın ilk yarısını ev sahibi , Gökhan Süzen 45. dakikada attığı golle 1*0 önde tamamladı.

Konuk Royal Hastanesi Bandırmaspor, 81. dakikada Yonathan Del Valle ile eşitliği yakaladı: 1-1

Kevin Mayi ile 89. dakikada öne geçen Ümraniyespor, kalan sürede üstünlüğünü korudu ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Konuk ekip, ilk haftayı puansız kapattı.

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