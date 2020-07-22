22 Temmuz 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

yolunda sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak olan evinde ’u konuk edecek. TFF 1’inci Lig Play-Off yarı finalinin ilk randevusunda iki güçlü ekibi karşı karşıya getirecek mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1'inci Lig'de Play-Off yarı finalinde ile , Vefa Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı yönetecek. Karagümrük normal sezonu 56 puanla 5. sırada bitirirken, Akhisarspor 57 puanla 4. oldu. Bu sezon ligde oynanan mücadelerde iki takım da birbirlerine karşı birer galibiyet aldı. İstanbul'daki maçta Akhisarspor 3-2 kazanırken Manisa'daki randevuyu Karagümrük 2-0 kazanmayı başardı.

FATİH KARAGÜMRÜK-AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-AKHİSARSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem, Attamah, Sabo, Zeki Yıldırım, Ndao, Darri, Emeghara

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Cocalic, Uğur Arslan, Kadir Keleş, Rotman, Bjarnason, Burhan Eşer, Ali Kaan Güneren, Erhan Çelenk, Bertuğ Bayar

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