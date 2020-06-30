Adanaspor 0-0 Altınordu | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor sahasında Altınordu'yu konuk etti. Düşme hattında bulunan Adanaspor 3 puan parolasıyla çıktığı mücadeleden 1 puan ile ayrıldı. Adanaspor ile Altınordu 0-0 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor sahasında İzmir temsilcisi Altınordu'yu ağırladı. Coşkun Demirbakan yönetimindeki Adanaspor'da Uğurcan Yazgılı ve Evren Korkmaz sarı kart gördü. Altınordu da ise Atakan Üner ve Oğulcan Ülgün karşılaşmayı sarı kart ile tamamladı. 90 dakika sonunda gol sesi çıkmadı ve taraflar birer puanı paylaştı.

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