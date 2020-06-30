30 Haziran 2020, Salı

TFF 1. LİG

Adanaspor 0-0 Altınordu | MAÇ SONUCU

Adanaspor 0-0 Altınordu | MAÇ SONUCU
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 Giriş Tarihi: 30.06.2020

TFF 1. Lig'in 31. haftasında sahasında 'yu konuk etti. Düşme hattında bulunan Adanaspor 3 puan parolasıyla çıktığı mücadeleden 1 puan ile ayrıldı. Adanaspor ile Altınordu 0-0 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında sahasında İzmir temsilcisi 'yu ağırladı. Coşkun Demirbakan yönetimindeki Adanaspor'da Uğurcan Yazgılı ve Evren Korkmaz sarı kart gördü. Altınordu da ise Atakan Üner ve Oğulcan Ülgün karşılaşmayı sarı kart ile tamamladı. 90 dakika sonunda gol sesi çıkmadı ve taraflar birer puanı paylaştı.

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