Cenk Özkacar'a Lyon kancası! Transfer...
TFF 1. Lig'de Altay forması giyen genç oyuncu Cenk Özkacar, bu sezonki performansıyla dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Gelen son bilgilere göre, 19 yaşındaki savumacı için Fransa Ligue 1'in köklü kulüplerinden Olympique Lyon'un devrede olduğu öğrenildi.
Ümit Milli Takım'da da görev alan savunmacının transferi konusunda taraflar arasında görüşmeler sürerken, prensipte anlaşıldığı belirtildi. Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor. Cenk'le Lyon'un yanı sıra bir başka Fransız temsilcisi Lille de ilgileniyor. Altay yönetimi bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun başka bir kulübe satışından pay almayı talep ediyor. Cenk'in bonservis bedelinin 1 milyon Euro'nun üzerinde olduğu aktarıldı.
CENK ÖZKACAR KİMDİR?
Bucaspor ve Altınordu'da altyapıda görev yaptıktan sonra 2014'te Altay altyapısına katılan genç futbolcu 2018 yazında profesyonel oldu. Geçen sezon 3. Lig'de Karacabey Belediyespor'a kiralanan Cenk, bu sezon Altay'da yedek stoper olarak görev yaparken ilk 11'in değişilmezi haline geldi. Önce Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giymeye başlayıp 4 Aralık'taki Trabzonspor maçındaki performansıyla 13 Aralık'ta oynanan Adana Demirspor sınavında ligde ilk kez şans bulan Cenk, ligde 12 maçta görev aldı. Genç futbolcu Ümit Milli Takım formasını 2 kez terletti. 1.90 boyundaki sol ayaklı stoper güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.
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