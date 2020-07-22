22 Temmuz 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Cenk Özkacar'a Lyon kancası! Transfer...

TFF 1. Lig'den Fransa'ya! Genç stoper...
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 Giriş Tarihi: 22.07.2020

1. Lig'de Altay forması giyen genç oyuncu Cenk Özkacar, bu sezonki performansıyla dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Gelen son bilgilere göre, 19 yaşındaki savumacı için Fransa Ligue 1'in köklü kulüplerinden Olympique 'un devrede olduğu öğrenildi.

'da da görev alan savunmacının transferi konusunda taraflar arasında görüşmeler sürerken, prensipte anlaşıldığı belirtildi. Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor. Cenk'le 'un yanı sıra bir başka Fransız temsilcisi Lille de ilgileniyor. Altay yönetimi bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun başka bir kulübe satışından pay almayı talep ediyor. Cenk'in bonservis bedelinin 1 milyon Euro'nun üzerinde olduğu aktarıldı.

Cenk Özkacar'a Lyon yolunda!

CENK ÖZKACAR KİMDİR?

Bucaspor ve Altınordu'da altyapıda görev yaptıktan sonra 2014'te Altay altyapısına katılan genç futbolcu 2018 yazında profesyonel oldu. Geçen sezon 3. Lig'de Karacabey Belediyespor'a kiralanan Cenk, bu sezon Altay'da yedek stoper olarak görev yaparken ilk 11'in değişilmezi haline geldi. Önce 'nda forma giymeye başlayıp 4 Aralık'taki Trabzonspor maçındaki performansıyla 13 Aralık'ta oynanan sınavında ligde ilk kez şans bulan Cenk, ligde 12 maçta görev aldı. Genç futbolcu Ümit Milli Takım formasını 2 kez terletti. 1.90 boyundaki sol ayaklı stoper güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

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