20 Haziran 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Akhisarspor'da Yılmaz Vural ve 3 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı!

Yılmaz Vural'ın corona virüsü testi pozitif çıktı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

Son dakika haberine göre; TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'a yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi sonuçlandı. Manisa temsilcisinde yapılan son testlerde teknik direktör ve 3 futbolcu dahil 11 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

TFF 1'inci Lig'de 93 günlük aranın ardından yarın Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor, corona virüsü şokuyla sarsıldı.

Daha önce antrenman döneminde takıma yapılan iki testin sonuçlarının da negatif çıktığı yeşil-siyahlılarda, dün yaptırılan testlerde 67 yaşındaki teknik direktör , teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 11 isimde corona virüsüne rastlandı. Büyük şok yaşayan Akhisar, Futbol Federasyonu'yla temasa geçerek yeniden test yaptırdı.

Yılmaz Vural'ın corona virüsü testi pozitif çıktı

Test sonuçları yine pozitif çıkarsa TFF'nin, Bornova Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanması gereken maçı erteleme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Akhisar'da tüm takımın evlerinde 14 gün karantinaya alınma ihtimali de var. Takımda 3 futbolcunun testinin pozitif çıktığını doğrulayan Başkan Fatih Karabulut, "Test sonuçlarına göre 3 futbolcumuz pozitif çıktı. Özel olarak doğrulamak için ikinci testi yaptırdık. Sonuçlarını bekliyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü ve Futbol Federasyonu'yla temas halindeyiz" açıklamasını yaptı.

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