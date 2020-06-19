Giresunspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen TFF 1. Lig bugün yeniden başlıyor. Giresunspor, sahasında Adanaspor'u ağırlıyor. Düşme hattında yer alan Adanaspor için Giresunspor karşılaşması oldukça büyük önem taşıyor. Peki, Giresunspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig kaldığı yerden devam ediyor. 29. hafta Giresunspor ile Adanaspor arasında oynanacak mücadeleyle açılıyor. Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.
Bir maç eksiği bulunan Giresunspor geride kalan 27 haftada topladığı 38 puanla 9. sırada yer alırken, Adanaspor ise 28 haftada 20 puan topladı ve küme düşme hattında yer aldı.
GİRESUNSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Giresunspor ile Adanaspor arasında oynanacak mücadele bu akşam saat 20:00'da beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.
GİRESUNSPOR - ADANASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Giresunspor: Metin Erol, Uğur Akdemir, Numan Çürüksu, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Mehmet Güven, Bekir Yılmaz, Ahmet İlhan Özek, Landel, Valle, Özgür Can Özcan
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Uğurcan Yazğılı, Hakan Çinemre, Evren Korkmaz, Canberk Dilaver, Roni, Celil Yüksel, Hakan Barış, Samican Keskin, Eren Keleş, Ahmet Dereli
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