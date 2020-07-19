Osmanlıspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Osmanlıspor, sahasında Balıkesirspor'u konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Osmanlıspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in son hafta maçında Osmanlıspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geliyor. TFF 1. Lig'den düşmemek için mücadele edecek olan Osmanlıspor mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.
OSMANLISPOR-BALIKESİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Osmanlıspor-Balıkesirspor maçı bugün 17:30'da Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.
OSMANLISPOR-BALIKESİRSPOR MAÇI 11'LERİ
Osmanlıspor: A. Türkaslan, A. Ülgen, M. Yiğit, T. Keskin, A. İyican, E Ayuk, M. Öztürk, A. Çetinkaya, D. Efe, B. Şimşek, E. Çetinkaya
Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Kağan Kayalı, Berat Aydoğdu, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Serdar Güncü, Görkem Fidan, Antonio Mrsic, Aly Malle, Foxi Kethevoama, Celal Emir Dede
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