19 Temmuz 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Osmanlıspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Osmanlıspor-Balıkesirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

TFF 1. Lig'in 34. haftasında , sahasında 'u konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Osmanlıspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in son hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. TFF 1. Lig'den düşmemek için mücadele edecek olan Osmanlıspor mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.

OSMANLISPOR-BALIKESİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Osmanlıspor-Balıkesirspor maçı bugün 17:30'da Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.

OSMANLISPOR-BALIKESİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Osmanlıspor: A. Türkaslan, A. Ülgen, M. Yiğit, T. Keskin, A. İyican, E Ayuk, M. Öztürk, A. Çetinkaya, D. Efe, B. Şimşek, E. Çetinkaya

Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Kağan Kayalı, Berat Aydoğdu, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Serdar Güncü, Görkem Fidan, Antonio Mrsic, Aly Malle, Foxi Kethevoama, Celal Emir Dede

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