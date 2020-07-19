TFF 1. Lig'in 34. haftasında Osmanlıspor, sahasında Balıkesirspor'u konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Osmanlıspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in son hafta maçında Osmanlıspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geliyor. TFF 1. Lig'den düşmemek için mücadele edecek olan Osmanlıspor mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.

OSMANLISPOR-BALIKESİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Osmanlıspor-Balıkesirspor maçı bugün 17:30'da Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.

OSMANLISPOR-BALIKESİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Osmanlıspor: A. Türkaslan, A. Ülgen, M. Yiğit, T. Keskin, A. İyican, E Ayuk, M. Öztürk, A. Çetinkaya, D. Efe, B. Şimşek, E. Çetinkaya

Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Kağan Kayalı, Berat Aydoğdu, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Serdar Güncü, Görkem Fidan, Antonio Mrsic, Aly Malle, Foxi Kethevoama, Celal Emir Dede

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