TFF'nin talimatnamesi ne diyor? Altay-Akhisarspor maçı oynanacak mı?
Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan TFF 1'inci Lig'de Akhisarspor maç öncesi yaptırdığı testlerin sonucunu açıkladı. Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, 3 futbolcu, 1 antrenör ile 7 kulüp çalışanın corona virüsü tespit edildi. Herkesin kafasında yeni bir soru işareti oluştu. Altay-Akhisarspor maçı oynanacak mı? TFF'nin talimatnamesi ne diyor? İşte detayları...
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen TFF 1. Lig'de 93 gün sonra ligler yeniden başladı. Altay deplasmanına gidecek olan Akhisarspor maç öncesi yapılan corona virüsü testlerini açıkladı. Akhisarspor'da, 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 12 isimde corona virüsü salgınına rastlandı.
ALTAY-AKHİSARSPOR MAÇI OYNANACAK MI?
TFF'nin yayınladığı talimatnamede tam olarak şu ibareler kullanılıyor.
"Kulüp Doktorlarının A Takım Listesinde bulunan ve müsabaka isim listesine yazacakları genç futbolcularının, idarecilerinin, teknik adamlarının, görevlilerinin ve destek ekiplerinin Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda yapılmış COVID-19 PCR test sonuçlarını Müsabaka Organizasyon Toplantısından önce saat 11:00'de TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü'ne teslim etmesi zorunludur. Kulüp doktorları tarafından teslim edilen testlerin sonucunda salgın hastalığı geçirmekte olanlar ile test yaptırmayanlar stadyuma giremez, müsabakalarda yer alamazlar. Takımların A Takım Listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir."
ALTAY AKHİSARSPOR MAÇINI OYNAMAK İSTİYOR
Türkiye Futbol Federasyonu'nun salgın kapsamında yayınladığı talimatın açık olduğunu belirten Altay Asbaşkanı Sabri Sevenoğlu, "Talimatlar gereği bir takımın profesyonel kadrosunda 14 futbolcu kalana kadar maçlar oynanmaya devam ediyor. Gelişmeleri takip ediyoruz. Bunu bir sakatlık, iş kazası olarak görmek lazım. Zaten testler takımda pozitif vaka olup olmadığını tespit etmek için yapılıyor. Bizim bir çekincemiz yok. Talimatlar gereği sahaya çıkıp maçı oynarız. Ancak herkesin salgın nedeniyle dikkatli olması gerekiyor. Görüldüğü gibi test bir kez negatif çıkınca yapılan diğer testler pozitif çıkabiliyor. Takımlara sürekli test uygulanmasının sebebi bu" dedi.
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